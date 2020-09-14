Сексолог рассказал, сколько мужчин бывает до брака у россиянок

На сегодняшний день ни одного партнёра до брака не было у 11% россиянок Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал о переменах в половой жизни россиянок и о том, как меняются их запросы при посещении сексолога. Специалист отметил, что среди женщин в России выросло число половых партнёров до свадьбы. Кроме того, психолог рассказал, что раньше о развитии своей чувственности беспокоилась одна пациентка в год, теперь же их стало несколько в месяц.

Рост числа партнёров до создания семьи сексолог связывает также с тем, что значительно сдвинулся возраст заключения брака, а сексуальная акселерация, то есть ускоренное развитие сексуальности, наоборот стало происходить раньше. У многих россиянок изменился взгляд на свою сексуальную жизнь, сообщает NEWS.ru.

Перемены видны и в статистике. Секс после свадьбы стал первым в жизни 11% опрошенных россиянок. 28% рассказали, что до брака у них было один или два партнёра. У 22% респонденток было от трёх до пяти мужчин, а у 16% - от шести до 10. 12% опрошенных поделились, что у них, кроме мужа, было от 11 до 20 мужчин. При этом 6% россиянок сбились со счёта, а 5% были более скрупулёзны и назвали в опросе точное число в пределах 21 - 50.

В исследовании психолога приняли участие порядка одной тысячи женщин.