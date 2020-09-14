Адвокат Пашаев подаст расширенную жалобу на приговор Ефремову

Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защита Михаила Ефремова планирует скоро подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный актёру приговор. Адвокат Эльман Пашаев заявил, что работа над документом близится к завершению.

- Время есть. Мы уже завершаем, - передаёт ТАСС слова Пашаев.

Сторона защиты не согласна с вынесенным приговором и подала жалобу в Мосгорсуд.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Смертельное ДТП, виновником которого суд признал Ефремова, случилось вечером 8 июня. Как показала экспертиза, актёр был пьяным, когда, управляя чёрным Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и врезался в белый фургон. Водитель, управлявший фургоном, 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров, умер спустя несколько часов от полученных травм.