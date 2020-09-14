Собянин: дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин, по словам которого столица готова к любым негативным сценариям по развитию ситуации с коронавирусной инфекции.

По словам Собянин, на данный момент в столице все необходимые лекарства и необходимые технологии, и ситуация с коронавирусной инфекцией в ближайшие недели и месяцы в Москве останется управляемой при соблюдении всех необходимых норм и призвал соблюдать уже веденные ранее правила.

«Дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать: соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле, те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, к предприятиям, организациям, учреждениям - они должны неукоснительно соблюдаться», - заявил московский градоначальник.

Напомним, ранее Собянин заявил об отсутствии в стране второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, речь идет о прохождение первой в разных регионах страны. Так, в некоторых регионах, таких как Москва, первая волна «не исчезла, но максимальные значения ушли».