МИД ФРГ: Эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального

Организация по запрещению химического оружия будет проводить экспертизу анализов Алексея Навального самостоятельно. Фото: REUTERS

Организация по запрещению химического оружия будет проводить экспертизу анализов Алексея Навального самостоятельно. Об этом сообщили представители МИД ФРГ. Ранее правительство Германии отмечало, что три независимые лаборатории якобы подтвердили наличие вещества группы "Новичок" в анализах Навального. Правила ОЗХО же требуют самостоятельно взять все пробы.

«ОЗХО сама взяла пробы у Навального и запустит процедуру соответствия с параграфом VIII 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия» - отметила представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Россия направляла правовой запрос о помощи по делу Алексея Навального в МИД Германии. Однако просьба была проигнорирована, так как министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает результаты исследования личными данными.

Отметим, что эксперты считают подобное отравление невозможным. Так, эксперт по боевым ядам, химик Игорь Никулин отмечал, что «Новичок» - летучий газ. Следовательно, при попытке отравления яд бы подействовал не только на Алексея Навального, но и на тех, кто находится в одном пространстве с ним.