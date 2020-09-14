В турецком пятизвездочном отеле изнасиловали школьницу из России Фото: Сергей ЕФИМОВ

Сотрудник одного из турецких пятизвездочных отелей в Анталье изнасиловал 15-летнюю туристку из России, которая приехала на отдых с семьей. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает издание Hürriyet.

По данным газеты, преступников, предположительно, является официант, работающий в этой гостинице. После изнасилования семья потерпевшей обратилась к управляющему отеля и потребовала вызвать правоохранителей, однако менеджер попытался скрыть инцидент, чтобы не навредить имиджу заведения.

После этого семья самостоятельно пожаловалась на сотрудника и руководство отеля в местную прокуратуру. Подозреваемого в совершении изнасилования уже задержали.

На дело обратил внимание российские консул в Анталье Иван Степанов. Дипломатический представитель обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья и описал им ситуацию.

Примечательно, что руководители отеля обвинили в произошедшем саму изнасилованную школьницу.

- Обвиняемый уже четыре года работает у нас, до этого ничего не происходило. Претензия к нему возникла после того, как он увидел, что эта русская девушка целуется с другим отдыхающим. Она остановила официанта, которые проходил в этот момент мимо ее номера и попросила не говорить о поцелуе маме, - утверждает управляющий Фатма Доган.