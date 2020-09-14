Минздрав напомнил о принципе добровольности при вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство здравоохранения напомнило о принципе добровольности при вакцинации от коронавирусной инфекции. Различные мнения специалистов по поводу данного вопроса внимательно изучаются. Об этом сообщил в понедельник, 14 сентября, помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

- В настоящее время из-за пандемии коронавируса, общество и эксперты обеспокоены безопасностью населения и обеспечением устойчивости экономики страны. Некоторые специалисты высказываются относительно важных аспектов охраны здоровья, все из предположения внимательно изучаются. Минздрав продолжает твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации, - сообщил Алексей Кузнецов в интервью РИА Новости.

Помощник министра здравоохранения России добавил, что приоритетом для ведомства является сохранение жизни и здоровья жителей страны, их защита от коронавируса. Именно поэтому на текущем этапе вакцинация групп риска, в том числе врачей, - это важный и эффективный инструмент защиты.

Напомним, что сам министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил, что вакцинация от заболевания в России будет абсолютно добровольной: каждый сам сможет для себя решить, нужна ли ему такая прививка.