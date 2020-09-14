Бомбардировщики США будут регулярно патрулировать небо над Украиной Фото: Евгения ГУСЕВА

Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов будут регулярно патрулировать небо над Украиной. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что два стратегических бомбардировщика американских военно-воздушных сил B-52H Stratofotress сегодня примерно в 13:45 по московскому времени вошли в воздушное пространство Украины над Львовской областью. Воздушные суда, способные нести ядерное вооружением, вылетели с британской базы Фэрфлорд и вошли в небо над Незалежной со стороны Польши.

Как сообщал сайт kp.ru, еще два американских бомбардировщика патрулировали небо над Украиной к северу от Крыма 4 сентября. Самолеты США более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Похожий случай был и в конце августа этого года: шесть стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, способных нести ядерное оружие, совершили более двух десяткой полетов над европейскими странами, в частности рядом с западной и южной границей России.