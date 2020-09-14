Российский ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие коронавирус

Исследователи полагают, что данные молекулы можно будет использовать для создания новых препаратов против Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исследователи из НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили четыре семейства микроРНК, которые способны подавлять репликацию коронавируса. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале PeerJ.

Ученые дополнительно отмечают, что на данный момент существует 7 разновидностей коронавируса. Четыре из них имеют широкое распространение и проявляются в виде простудных заболеваний. Еще три модификации вируса вызывают сильную пневмонию и представляют опасность для жизни. Исследователи НИУ «ВШЭ» выявили, что любой коронавирус приводит к восьмикратному увеличению отдельных микроРНК. И эти молекулы обладают потенциалом подавления коронавируса человека. При этом сам вирус в процессе мутации не устраняет сайты связывания с данными молекулами, а накапливает их.

"Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя группы исследователей Степана Нерсисяна.

В рамках дальнейшего изучения темы ученые планируют выявить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса в организме человека. Подобное открытие может облегчить процесс создания препаратов против коронавируса.