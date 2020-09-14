В Москве "заминировали" все Ашаны

В Москве и Подмосковье "заминировали" все Ашаны Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Неизвестные "заминировали" все Ашаны на территории Москвы и области. Сейчас в магазинах проводятся проверки. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб.

- В полицию по электронной почте поступила анонимка о "минировании" сети магазинов "Ашан" в Московской области. Всего 47 объектов, - сказал он.

Ранее подобные звонки о минировании поступили в адрес всех станций московского метрополитена. Сейчас там также проводятся проверки. В настоящее время метро продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют по электронной почте письма с угрозами минирования школ, судов, станций метро, торговых центров, вузов и т.д. С марта этого года также начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась.