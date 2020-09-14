Во втором полугодии 2020 года колымчанам снизили коммунальные платежи

В Магаданской области пересмотрели тарифы для колымчан за коммунальные услуги. По поручению губернатора Сергея Носова департамент цен и тарифов региона снизил платежи до уровня, при котором средний счет колымчанина за ЖКУ за весь набор получаемых им коммунальных услуг во втором полугодии 2020 года не превышает средний платеж в первом полугодии более чем на 4%, без учета снижения тарифа на электрическую энергию.

По данным департамента цен и тарифов Магаданской области, наиболее значительно был уменьшен тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Магадане - почти на 39%.

Тарифы на другие коммунальные услуги со 2 полугодия 2020 года в Магадане по отношению к ранее установленным снизились следующим образом: на теплоснабжение - 8,5%, на горячую воду - 7,3%, на холодную - 10,4%, на водоотведение - 4,3%.

Наибольшее снижение тарифов за коммунальные услуги произошло в поселке Ола, где плата за отопление и горячее водоснабжение для населения уменьшились на 11,69% и 11,05% соответственно. В селе Тахтоямск тариф на холодное водоснабжение снижен на 10,62%.

«Сравнивая размеры льготных тарифов на коммунальные услуги, установленные на второе полугодие 2020 года на момент до и после их пересмотра, необходимо констатировать снижение тарифов на отдельные виды коммунальных услуг по отношению к ранее установленным, - отмечают в региональном департаменте цен и тарифов. - Как следствие, средний совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги в Магаданской области также уменьшился. После снижения тарифов рост платы за коммуналку во втором полугодии 2020 года по отношению к первому полугодию 2020 года сократился до уровня 3,2%».

В Магадане для семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 54 квадратных метра, средняя плата за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года, после снижения тарифов, составляет 8860,53 руб., что на 715,09 руб. меньше аналогичной платы до понижения тарифов.

По поручению губернатора Магаданской области в конце прошлого года тариф на электроэнергию был кардинально пересмотрен в сторону снижения. Благодаря этому жители региона стали платить за электричество меньше на 33%. На второе полугодие 2020 года тариф составляет 3 рубля 65 копеек за один киловатт в час