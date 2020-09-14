Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним», - сказал российский лидер, уточнив, что на данный момент над этим вопросом на профессиональном уровне ведут работу министры финансов двух стран.

Напомним, 3 сентября в Минске прошла официальная встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Романом Головченко, а затем во Дворце Независимости и с Лукашенко. В ходе встреч обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Минска, укрепление взаимодействия в формате Союзного государства и график российско-белорусских контактов на правительственном уровне, а также кредитования.