Клиника «Шарите» заявила об улучшении состояния Навального

Навальный может самостоятельно вставать с постели, он отключен от ИВЛ Фото: REUTERS

Состояние госпитализированного в Берлин российского блогера Алексея Навального улучшилось, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили врачи клиники «Шарите».

Медики отметили, что пациент уже может самостоятельно вставать с постели. Они добавили, что обнародовали информацию о состоянии Навального с его личного согласия.

- Состояние здоровья Навального, который проходит лечение в клинике с 22 августа, улучшается. Он становится все более мобильным, периодически встает с больничной койки, - говорится в сообщении "Шарите".

Напомним, что клиника сообщала о том, что пациента вывели из медикаментозной комы, 7 сентября. К тому моменту он уже начал реагировать на обращения окружающих, однако немецкие врачи не исключили долгосрочных последствий случившегося для его здоровья.

Как ранее писал сайт kp.ru, следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку по ситуации с Навальным. Они смогли восстановить хронология действий блогера до его госпитализации в Омск 20 августа.