Бюджет и закон о соцгарантиях: Дрозденко рассказал, чем после победы на губернаторских выборах займется в первую очередь

Александр Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленинградской области. Фото: пресс-служба Ленобласти.

Александр Дрозденко одержал уверенную победу на губернаторских выборах: после обработки 100% бюллетеней действующий глава Ленинградской области набрал 83,61% голосов. Губернатор обратился к жителям региона и поблагодарил их за доверие.

- Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за доверие, а всех кандидатов - за честную борьбу. Попытки расшатать ситуацию извне не работают в Ленинградской области, поскольку регион живет как одна семья. А в своей семье мы всегда найдем взаимопонимание, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Губернатор - не политик, он - старший брат в семье, хозяин на своей земле, в хорошем смысле этого слова, - тот, кто отвечает за все, что на этой земле происходит.

Глава региона также рассказал, над какими задачами после победы на выборах он будет работать в первую очередь. Прежде всего Александр Дрозденко займется доработкой законопроекта о социальных гарантиях жителям Ленинградской области. Новый закон введет в регионе неснижаемый «минимум» качества жизни и утвердит меры поддержки, на которые может рассчитывать каждый человек. Весь последний месяц Дрозденко обсуждал законопроект на встречах с ленинградцами.

- Жители региона внесли много важных предложений в законопроект, так что социальных гарантий, видимо, будет не 47, а значительно больше, - отметил глава региона.

В ближайший четверг, 17 сентября губернатор вместе с правительством области обсудит план работы и бюджет на 2020 год. Главный финансовый документ региона будет составлен уже с учетом необходимости исполнения социальных гарантий.

Еще одна приоритетная для региональных властей задача — скорейшее восстановление экономики после пандемии коронавируса. Александр Дрозденко рассказал, что Ленинградская область смогла успешно преодолеть экономические последствия ковидного карантина. Ленобласть стала одним из немногих регионов, сумевших выйти из пандемии с ростом — например, по товарообороту. Последние данные статистики показывают, что по объему отгруженных товаров и оказанных услуг область уже вышла на уровень 2019 года.