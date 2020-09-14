Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в «поствыборное время»

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путин за поддержку, оказанную после прошедших в республике президентских выборов.

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», - заявил белорусский лидер.

Кроме того, белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за то, что он «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»