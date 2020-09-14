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Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в «поствыборное время»

Белорусский лидер отметил, что российский коллега «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»
Источник:kp.ru
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путин за поддержку, оказанную после прошедших в республике президентских выборов.

«Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», - заявил белорусский лидер.

Кроме того, белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за то, что он «продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства»

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