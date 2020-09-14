В Белоруссии задержали отряд «партизан» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Белоруссии задержало шестерых участников отряда «партизан», тренировавшегося в лесу в окрестностях Могилева, изъяли фрагменты зажигательного устройства. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входило 64 пользователя», - заявила пресс-секретарь МВД

По словам Чемодановой, предварительно было установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом, где отрабатывали практические навыки ведения уличных боев, а также захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

Чемоданова отметила, что у участников был бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, а также балаклавы, бронежилеты. Кроме того, они имели страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции. Некоторые изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания.

«Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете», - заявил пресс-секретарь.