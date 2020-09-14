В России увеличат размер материнского капитала в 2021 году Фото: Анастасия Осипова

Размер материнского капитала на первого ребёнка в России вырастет в 2021 году до 483 882 рублей. На второго ребенка – до 639 432 рублей. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

По расчетам специалистов ведомства, в следующем году материнский капитал смогут получить порядка 1,2 миллиона семей.

- По прогнозу рождаемости на 2021 год в России право на маткапитал предоставят примерно 1,2 миллиона семей, - сообщили в Минтруде со ссылкой на подготовленные проект бюджета Пенсионного фонда России на следующий год. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что материнский капитал, таким образом, будет проиндексирован в следующем году на 3,7 процента. При этом размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей.