Когда в России наступит бабье лето, рассказал синоптик

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе жителей Центральной России ждет очень разнообразная погода. Во вторник, 15 сентября, будет довольно прохладно - температура не поднимется выше 15 градусов. В среду воздух прогреется на пару градусов и немного потеплеет, но ненадолго. Уже начиная с четверга погода вновь перейдет в осенний режим.

- Мы по полной программе ощутим наступление осени по всем фронтам. Это пасмурное небо, очень порывистый ветер, особенно в пятницу, до штормовых значений - 15-20 метров в секунду, - рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковецв эфире радио "Комсомольская правда".

Но погода еще успеет порадовать россиян. В конце сентября - начале октября как раз ожидается всплеск тепла.

- В этот период есть вероятность, что к нам заглянет антициклон и будет такое старое бабье лето. Погода нас порадует солнцем, и комфортными метеорологическими условиями, но, конечно, о каком-то существенном тепле здесь уже говорить не приходится. Осень будет похожа на осень, - отметил Тишковец.