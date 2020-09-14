Правительство РФ продлило стимулирующие выплаты врачам за борьбу с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России решило продлить стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентам. Согласно постановлению премьер-министра страны Михаила Мишустина, подписанному в понедельник, 14 сентября, медики продолжат получать выплаты и в сентябре текущего года.

- Кабинет министров продлил выплаты врачам за борьбу с коронавирусом еще на один месяц, сентября. Как и прежде с перерасчетом на отпускные, - заявил глава правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением пандемии.

Михаил Мишустин отметил, что кабмин уже подготовил постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам.

Напомним, что в конце прошлого месяца вице-премьер Татьяна Голикова попросила российского лидера Владимира Путина продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам до сентября.

Накануне Михаил Мишустин говорил, что правительство РФ выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 миллиарда рублей.