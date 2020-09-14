Три избранных в горсовет Новосибирска самовыдвиженца войдут во фракцию «Единой России» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Три самовыдвиженца, которые были избраны в городской совет Новосибирска, написали заявление о вступлении во фракцию «Единой России». Это позволит политической партии сформировать большинство в городском парламенте. Об этом в интервью ТАСС в понедельник, 14 сентября, рассказал переизбравшийся на новый срок спикер шестого созыва горсовета Дмитрий Асанцев.

- От партии «Единая Россия» были выдвинуты 23 кандидата, они, конечно, входят во фракцию. Кроме того, сейчас три человека написали заявления о вступлении во фракцию. Поэтому теперь мы имеем большинство в Совете депутатов Новосибирска нового созыва, - сообщил спикер.

В завершившем свою работу шестом созыве горсовета было 33 представителя от «Единой России».

Имеющая, как правило, сильный позиции в Новосибирске партия КПРФ сократила свое представительство в горсовете с двенадцати до восьми человека. А вот позиции ЛДПР усилились: фракция получила четыре мандата против двух в предыдущем созыве.

В остальных 14 округах победу одержали самовыдвиженцы, пять из которых являются представителями независимого объединения «Коалиция 2020», сформированного в городе для объединения оппозиции. В шестом созыве независимых представителей было только два.

Напомним, что в регионах России с 11 по 13 сентября этого года проходили выборы различных уровней. Единый день голосования в стране растянулся на трое суток из-за эпидемиологической ситуации. Для участия в выборах депутатов Новосибирска было зарегистрировано 260 кандидатов, участие приняли 11 партий.