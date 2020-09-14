Генпрокуратура России направила новый запрос в ФРГ по инциденту с Навальным Фото: REUTERS

Российская Генеральная прокуратура в понедельник, 14 сентября, направила новый дополнительный запрос в компетентные органы юстиции Германии по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, следственный орган попросил предоставить объяснения лечащих врачей пациента из клиники «Шарите», а также копии документов об обследовании Навального.

- На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам Генеральная прокуратура России передала ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по факту госпитализации из самолета «Томск-Москва» Алексея Навального, - сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что ответ на предыдущий запрос по данной проверке, который направили 27 августа, так и не поступил.

Андрей Иванов добавил, что, по последней информации, в Германии провели токсикологическое исследование, результаты которого очень важны для объективного установления причин состояния пациента.

Генпрокуратура продолжает взаимодействовать с германской стороной и рассчитывает на оперативное исполнение своих запросов.