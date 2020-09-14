В Вологодской области до 5 октября продлили режим повышенной готовности

По словам губернатора Олега Кувшинникова, в регионе есть риск одновременно циркулирования ОРВИ, гриппа и нового коронавируса.

«Количество заболевших за последние две недели возросло и приближается к показателям аналогичного периода прошлого года, по заболеваемости пневмонией наблюдается значительный прирост: на прошлой неделе он составил 175 человек. Сейчас нам важно защититься, чтобы снизить риск одновременного возникновения двух вирусов – новой коронавирусной инфекции и гриппа. Чтобы предупредить возможные негативные последствия, считаю необходимым продлить на территории области режим повышенной готовности еще на три недели», - сказал Олег Кувшинников.

По оценке Роспотребнадзора, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе превышает единицу. Лидеры по заболеваемости – города Вологда, Череповец, а также Грязовецкий, Шекснинский, Вологодский и Бабаевский районы.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано чуть более 3900 случаев COVID-19, регион занимает 70 место среди субъектов РФ и восьмое место – в Северо-Западном федеральном округе.