В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датское энергетическое агентство оценило призыв главы правительства государства Метте Фредриксен начать новое обсуждение судьбы трубопровода «Северный поток - 2» из-за ситуации с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального.

Официальный представитель датского регулятора Мортен Кристенсен в интервью РИА Новости ответил на вопрос о том, сможет ли энергетическое агентство отозвать свое разрешение на прокладку газопровода. Он объяснил, что основная задача регулятора здесь – контролировать соблюдение требований экологичности и безопасности строительства, не более того.

Дело в том, что Дания наравне с другими странами Балтийского моря подписала Конвенцию по морскому праву, согласно которой обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа.

- Ответственность регулятора в отношении строительства трубопровода ограничена обеспечением соблюдения организациями условий, на основе которых это строительство было разрешено, - подчеркнул Мортен Кристенсен.

Напомним, что энергетическое агентство Дании выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2» летом прошлого года. В настоящее время большая часть проекта уже завершена.

Как ранее писал сайт Kp.ru, премьер страны Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии о судьбе газопровода. Политик считает, что трубопровод сделает европейские страны зависимыми от российского газа.