Эксперт прокомментировал поправки Минтранса к ПДД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД и Минтранс России планируют внести поправки в действующие в настоящее время правила дорожного движения. Некоторые из них: запрет на стоянку на «островках безопасности», снижение максимально разрешенной скорости автобусов до 70 км/ч, и новые правила тонировки, которая теперь должна пропускать 70% света, а не 75.

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников прокомментировал kp.ru предложенные поправки. Он отметил, что они абсолютно не равносильны и имеют разный уровень необходимости на текущий момент.

- Запрет на вождение средств индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения – это, безусловно, важный пункт. С другой стороны, надо понимать, как будет контролироваться его выполнение, чтобы это не стало де факто актом правового нигилизма, - отметил эксперт.

Вадим Мельников при этом считает, что определение нормативов и приведение автомобилей в соответствие с новыми правилами тонировки первостепенной задачей в настоящее время едва ли является.

- В том году действовал негласный мораторий на внесение изменений в ПДД, поскольку они появлялись так часто, что стали нерабочим инструментом, за которым сложно поспевать, - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что этот опыт следует учитывать и внести в правила только самые актуальные изменения единым пакетом.

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