"Всегда буду рядом": Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым

Пашаев рассказал о личных отношениях с Ефремовым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, рассказал об отношениях со своим бывшим подзащитным.

- У меня с ним прекрасные отношения. До последнего дня, пока Ефремов освободится, я всегда буду рядом, помогу, попросят - всегда буду ехать и помогать, - сказал он во время пресс-конференции в ИА НСН.

Кроме этого, Пашаев подтвердил, что работал с Ефремовым бесплатно. Он добавил, что если бы получал за это гонорар, то перевел бы его на счет детского дома, которому помогает.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила о том, что Ефремов не доволен работой своего адвоката, поэтому не позволит Пашаеву представлять его интересы на апелляции. Сам юрист назвал эти сообщения глупостью.

По словам Литвинович, сейчас семья Ефремова продолжает искать нового адвоката артисту.