Минтруд: среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличится до 17 443 рублей

В 2021 году пенсию будет получать 43 млн россиян. Фото: Кирилл Кухмарь ТАСС

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 руб. Такую информацию предоставило Министерство труда, отметив, что на данный момент страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет 16 500 руб.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», - уточнили в министерстве.

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года, в предстоящем году пенсию будут получать около 43 миллионов россиян. Общая сумма выплат по государственному пенсионному обеспечению составит 7, 6 трлн руб. Также будут выделены дополнительные средства на доплаты, компенсации и пособия на погребение.

«В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 трлн рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 трлн рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты - 425 млрд рублей», - уточняют представители пенсионного фонда.

Помимо пенсионных выплат отмечается, что фонд выплатит материнский капитал более 1 млн российских семей. Подобный прогноз сформирован из предполагаемой рождаемости.