Экс-президент Франции д'Эстен госпитализирован в Париже

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен госпитализирован в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего французского президента Валери Жискара д'Эстена госпитализировали в Париже. Об этом сообщает издание AFP в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на окружение политика. Причины госпитализации экс-главы государства не уточняются.

В феврале текущего года Жискару д'Эстену исполнилось 94 года. Сообщается, что он находится в одном из парижских медицинских учреждений с понедельника. Других подробностей и диагноза бывшего французского лидера не приводится.

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 годы – до 2002 года срок президентских полномочий в государстве составлял семь лет. Чуть позже он баллотировался на второй срок, но в ходе выборов проиграл во втором туре социалисту Франсуа Миттерану.

В последующие годы Жискар д'Эстен стал членом Французской академии и неоднократно принимал участие в совещаниях Конституционного совета Франции.