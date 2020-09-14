Захарова: предложение МИД Германии обращаться в ОЗХО по Навальному – отговорка

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала отговоркой предложение главы МИД Германии к России обращаться в ОЗХО с запросами о состоянии оппозиционера Алексея Навального. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства заявила в понедельник, 14 сентября, в эфире телевизионного канала «Россия – 1».

- Извините, но это просто какая-то настоящая отговорка. И это если еще мягко говорить. Если учитывать тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы наблюдаем в настоящее время, честно скажу, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя, - сказала Мария Захарова.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия будет проводить экспертизу анализов Алексея Навального самостоятельно.

Россия до этого отправляла властям Германии запрос о правовой помощи по данному инциденту, однако МИД отказал, сославшись на то, что российской стороне следует лично обратиться к организации, а не к ФРГ.

Кстати, сегодня Генеральная прокуратура РФ направила новый дополнительный запрос в компетентные органы юстиции Германии по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.