Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко не обсуждалось размещение российской военной базы на территории республики.

- Утверждения о том, что Россия собирается разместить в республике свои военные объекты, не имеет никакого отношения к реальности. Эта тема сегодня не затрагивалась, - ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов в понедельник, 14 сентября.

Он отметил, что лидеры вели разговор по «военной линии»: они обсудили проведения совместных военных учений России и Белоруссии. Стороны уже запланировали все этапы данных учений, первая фаза уже началась. После того, как все этапы выполнял, российские войска будут возвращены в места своей постоянно дислокации

- Общение Путина и Лукашенко проходило с глазу на глаз, обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию, - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, совместные учения «Славянское братство – 2020» начались сегодня и продлятся до 25 сентября. Россия отправляет на маневры псковских десантников.