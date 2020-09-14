Путин поддержал идею о проведении конституционной реформы в Белоруссии Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провести в Белоруссии конституционную реформу, сообщил в понедельник, 14 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментирую прошедшую в Сочи встречу мировых лидеров.

Пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами сказал, что Лукашенко рассказал Путину о намерении сформировать рабочую структуру по изменению конституции республики и запустить процесс изменений в скором времени.

- Президент Белоруссии подтвердил свое намерение идти по пути изменения основного закона государства. Он планирует запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений, - отметил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что конституционная реформа в Белоруссии является внутренним делом этого государства и не приемлет вмешательства извне.