В Госдуме позитивно восприняли новость об индексации материнского капитала

В 2021 году маткапитал проиндексируют на 3,7 процента Фото: Shutterstock

В Госдуме позитивно восприняли новости о предстоящей индексации материнского капитала. В 2021 году выплаты на детей будут увеличены на 3,7%.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала планы Минтруда.

Депутат отметила, что молодые семьи оценят радостное событие, так как выплаты длительное время не индексировались вовсе. Впервые маткапитал был увеличен в 2019 году после долгого времени.

- В 2019 году подняли выплаты до 467 тыс. рублей на первого ребёнка и почти до 618 тыс. рублей, с учётом предложения президента, на второго, — пояснила парламентарий RT.

После индексации в следующем году суммы выплат на первого ребенка составят

483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. По прогнозу рождаемости на 2021 год в России право на маткапитал предоставят примерно 1,2 миллиона семей.