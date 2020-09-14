Россия снимает резерв из силовиков на границе с Белоруссией Фото: Дмитрий БРУШКО

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы в Сочи в понедельник, 14 сентября, договорились, что сосредоточенный на границе с республикой резерв российских силовиков будет снят. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, их отправят в места дислокации.

- Важным результатом сегодняшних переговоров является договоренность о снятии Россией резервов правоохранительных органов и национальной гвардии вблизи российско-белорусской границы, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин 27 августа объявил, что в рамках рамках ОДКБ и Союзного государства у российской стороны есть некоторые обязательства перед белорусской, поэтому по просьбе Лукашенко страна сформировала резерв силовиков на границе. Российский лидер пообещал, что он не будет использован, «пока ситуация не будет выходить из-под контроля».