Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские стратегические ракетоносцы выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном. На отдельных участках маршрута воздушные суда сопровождали МиГ-31 морской авиации российского военно-морского флота и норвежские истребители F-16. Об этом в понедельник, 14 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

- Два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета составила примерно десять часов, - сообщили представители военного ведомства.

Они напомнили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты российских военных судов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.