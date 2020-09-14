Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пробы, взятые у госпитализированного в берлинскую клинику российского блогера и оппозиционера Алексея навального, являются необходимым условием возбуждения уголовного дела. Генеральная прокуратура России запросила эти пробы у Германии и настаивает на удовлетворении запроса. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

- Запрошенные Россией пробы нужны для завершения доследственной проверки, срок которой продлили до 20 сентября. По законодательству РФ, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске обнаружено не было, - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, что сегодня российская Генпрокуратура направила повторный запрос в Германию, попросив предоставить доказательства выводов немецких специалистов о диагнозе блогера, копии документов и пробы.

На первый запрос, отправленные в августа этого года, ФРГ так и не ответило: власти страны сослались на то, что России следует обратится с эти напрямую в Организацию по запрещению химического оружия, которая будет проводить экспертизу самостоятельно. Как сообщал сайт kp.ru, Мария Захарова назвала такое предложение МИДа Германии простой отговоркой.