Родион Газманов объяснил, почему решился на прививку от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Этим летом 69-летний певец Олег Газманов был госпитализирован с коронавируса – от заболевания он уже вылечился и вернулся в строй. Недавно его сын, музыкант и телеведущий Родион Газманов, решил на себе протестировать вакцину от коронавирусной инфекции от российских разработчиков.

В эфире Радио «Комсомольская правда» музыкант объяснил, почему решился на прививку, и какие побочные эффекты после вакцинации у него наблюдались.

- Никаких экспериментов я над собой не произвожу. Вакцина уже зарегистрирована, испытания, которые проводят сейчас нужны для выполнения международных правил. С очень большой вероятностью вакцина будет на выпуске точно такой же, как сейчас получают добровольцы. Вокруг меня все начали массового заболевать и решил пойти на упреждение. Когда предложили принять участие в испытания, я сразу привился, - рассказал Родион Газманов.

Он сообщил, что побочные эффекты от вакцины были самыми незначительными: после пробуждения у телеведущего болели глава, першило горло, первые пару дней наблюдалась повышенная утомляемость и озноб. В целом, описал Газманов, это мало чем отличается от вакцинирования от гриппа или ветрянки – только место укола болело больше, чем при других прививках.

- Страха никакого не было, лишь легкое волнением. Но я верю людям, которые этим занимаются, я общался с ними и со знакомыми экспертами, прочитал кучу материала, выслушал опасения и принял для себя взвешенное решение. Меня удивляет количество мракобесия по этому поводу, начиная с «чипирования» вакциной и заканчивая тем, что вакцина - это «отметка дьявола». Последнее вообще ошеломило. Ответа на то, откуда люди такое берут, нет, - сказал Родион Газманов.

Музыкант добавил, что рассказал родителям о своем решении: они взволновались, но отговаривать сына не стали.

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