В Удмуртии шесть человек погибли в аварии Фото: Предоставлено очевидцами

В Удмуртии произошла серьезная авария: фура протаранила два легковых автомобиля. По данным сайта kp.ru, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в понедельник, 14 сентября, в Алнашском районе, погибли шесть человек.

Очевидцы происшествия предоставили фотографии с места событий, на которых видно искореженные обломки автомобилей, «Камаз», подмявший легковушки под себя, и спасателей, достающих из них тела жертв трагедии. Сообщается, что все погибшие находились в авто марки ВАЗ-2112 - вероятнее всего, именно этот автомобиль въехал в фуру. По предварительной информации, детей погибших среди нет.

По предварительной информации, детей погибших среди нет. Фото: Предоставлено очевидцами

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Причины ДТП выясняются Фото: Предоставлено очевидцами