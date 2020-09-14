Зеленский: «Белоруссия может получить что-то вроде «майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если власти Белоруссии не пойдут на диалог с народом, в республике могут произойти события, подобные украинскому «майдану» в 2014 году.

При этом он отметил, что на фоне непрекращающихся в соседней стране протестных акций поддерживает белорусский народ. По его словам, «люди борются за мир и демократию без агрессии и насилия, никто не бросает камни, никто не поджигает здания», а власти с демонстрантами «жестоко обходятся».

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде «майдана», - заявил Зеленский в преддверии своего визита в Вену в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Уточнив, что он «не специалист по Белоруссии», глава Незалежной подчеркнул, что он не видит в республике «символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди».

«В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны», - добавил Зеленский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что «совершенно не хочет вмешиваться в вопрос выборов в Белоруссии», и Украина не станет этого делать, потому что это «внутренние дела самих белорусов». Кроме того, Зеленский сказал, что не желает белорусскому народу украинского сценария развития событий зимы 2014-го, когда массовые протесты привели к многочисленным жертвам и государственному перевороту.

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