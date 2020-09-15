Госдеп США смягчил свою рекомендацию американцам не ездить в Китай из-за коронавируса

Госдепартамент США пересмотрел рекомендацию для американских граждан не посещать Китай Фото: REUTERS

В понедельник, 14 сентября, госдепартамент США пересмотрел и смягчил свою рекомендацию американцам не ездить в Китай из-за пандемии коронавируса.

Американское внешнеполитическое ведомство, ранее предупреждавшее сограждан об опасности заразиться и заболеть COVID-19 в КНР, распространило заявление, в котором говорится, что уровень предупреждения снижен с четвертого уровня – совсем не посещать Китай – до третьего, что означает «пересмотреть планы посещения».

В заявлении госдепа отмечается, что в Поднебесной уже «восстановлена работа большинства предприятий, в том числе детских садов и школ». Указывается также на то, что из Китая сообщают «и о других улучшениях условий», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с Китаем основные условия проведения международного расследования происхождения коронавирусной инфекции.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).