«ПСЖ» вступился за Неймара, обвинившего защитника «Марселя» в расизме

Гонсалес получил от Неймара оплеуху Фото: REUTERS

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил в защиту своего форварда Неймара, который накануне ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, обвинив его в расизме.

В заявлении клуба говорится, что «ПСЖ» полностью поддерживает Неймара и напоминает, что «расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни», а также «призывает всех выступить против любых его проявлений во всем мире».

Отмечается, что клуб «более 15 лет твердо привержен борьбе со всеми формами дискриминации», и рассчитывает, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) «расследует и прольет свет на эти факты», а сам «ПСЖ» готов в этом расследовании помогать и сотрудничать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 сентября «Марсель» победил «ПСЖ» со счетом 1:0, а в конце матча футболисты устроили на поле потасовку. Конфликт вспыхнул из-за того, что испанец Альваро Гонсалес выкрикнул в адрес одного из игроков парижской команды расистское оскорбление, за что получил от бразильца Неймара увесистую оплеуху.

Теперь форварду «ПСЖ» грозит наказание: его могут дисквалифицировать на семь матчей.