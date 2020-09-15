США разместят на Аляске 150 истребителей F-34 и F-22

США разместят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляске Фото: REUTERS

Соединенные Штаты разместят на Аляске полторы сотни своих истребителей пятого поколения F-34 и F-22, что должно стать для России и Китая «сигналом» о том, что США полны решимости защищать свои интересы в Арктике. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, выступая в Вильсоновском центре в Вашингтоне.

«У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения», - сказал сенатор, уточнив, что имеет в виду F-34 и F-22.

Кроме того, по словам Дэна Салливана, в планах американских военных также расширить порт Ном на Аляске, который должен стать «первым глубоководным портом США» за полярным кругом, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне заявили, что Китай опережает США в трех военных областях, а Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в связи с тем, что КНР может «как минимум удвоить» свой ядерный потенциал.