NYT: Навальный не собирается оставаться в Германии, он вернется на Родину

Алексей Навальный не намерен оставаться навсегда в Германии и планирует вернуться в Россию Фото: Александр ГЛУЗ

Оппозиционер Алексей Навальный не собирается оставаться в Германии навсегда, после полного выздоровления он намерен вернуться на Родину, чтобы продолжать свою деятельность, пишет газета The New York Times со ссылкой на «высокопоставленного представителя» органов безопасности ФРГ, который согласился поделиться с журналистами информацией на условиях анонимности.

По словам собеседника газеты, Навальный «не планирует эмигрировать в Германию, он хочет вернуться домой в Россию, он хочет продолжать свою миссию».

Источник также рассказал, о чем оппозиционный блогер беседовал с представителем немецкой прокуратуры. Оказывается, Навальный отказался участвовать в расследовании того, что с ним произошло.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Врачи «Скорой помощи» экстренно его госпитализировали и сообщили, что Навальный находится в реанимации без сознания. После этого блогер впал в кому. а позже его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».

А накануне, как писал сайт kp.ru, врачи берлинской клиники сообщили, что больной идет на поправку, уже даже встает с койки и может ходить по палате.

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