Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Испытания вакцины в США приостановлены в связи с побочным эффектом у одной из участниц тестирования в Великобритании Фото: REUTERS

В США приостановили испытания вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, потому что у одной из участниц тестирования в Британии появился побочный эффект.

Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, набор добровольцев в Штатах временно прекратили еще 6 сентября, и возобновят не раньше середины недели, так как пока непонятно, как долго будет проводить проверку американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Необходимо выяснить, связано ли заболевание женщины с применением препарата. Агентство отмечает, что в самой Великобритании и в Бразилии испытания уже возобновили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вакцина от AstraZeneca до недавнего времени считалась одной из самых перспективных в мире. «Оксфордский» препарат уже вышел на третью фазу клинических испытаний, в которых должны были принимать участие 30 тысяч добровольцев в Великобритании, США, Южной Африке и Бразилии. Однако исследования приостановили из-за болезни одного из волонтеров – у него обнаружили поперечный миелит, воспаление спинного мозга. А в субботу, 12 сентября, испытания возобновили.

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