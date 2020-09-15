В России могут ввести минимальную почасовую зарплату

В России предложили ввести стране минимальную зарплату в час Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В России могут ввести такое понятие, как минимальный размер оплаты труда в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включен в предложения к проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021 – 2023 годы.

Об этом в ночь на вторник, 15 сентября, сообщила газета «Известия», редакция которой ознакомилась с текстом документа. В проекте уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Такая законодательная норма уже утверждена во многих европейских государствах, отмечает издание, однако пока неясно, есть ли необходимость в подобном нововведении в нашей стране. Участникам обсуждения предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 октября зарплаты бюджетников будут проиндексированы на три процента.

К слову, по оценкам экспертов Финансового университета при правительстве, рост реальной зарплаты в России в 2021 году может составить порядка 3,5 – 4%. Причем аналитики уверены, что наиболее заметным он будет в Казани, Новороссийске, Оренбурге, Тольятти и Калининграде.