«Зеленая зона» Багдада снова подверглась ракетному обстрелу

Ракеты упали в хорошо укрепленной «Зеленой зоне» иракской столицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 15 сентября, в Багдаде снова были слышны взрывы и сирены воздушной тревоги: «зеленая зона» столицы Ирака, где расположены правительственные учреждения, посольства и отели, подверглась ракетному обстрелу, передает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

По данным собеседников телеканала, по району было выпущено не менее двух реактивных снарядов. Пока неизвестны, причинили ли они какой-либо ущерб знаниям, информации р возможных пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что подобные обстрелы «зеленой зоны» иракской столицы – не редкость. Так, в январе несколько взрывов прогремели рядом с американским посольством в центре Багдада. Тогда столица страны несколько раз подвергалась ракетным обстрелам. Например, 5 января две ракеты взорвались возле здания американской дипмиссии, а на следующий день ракета попала в жилой дом, расположенный по соседству с представительством США в Ираке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 февраля в результате семи взрывов в Багдаде получили ранения по меньшей мере 17 человек.