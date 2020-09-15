Посольство России в США ответило на заявление американского генерала о «российской угрозе»

Посольство России в США ответило на заявление американского генерала об угрозе со стороны Москвы Фото: REUTERS

Посольство России в США ответило на высказывания американского генерала Тимоти Рея, возглавляющего Командование глобального удара ВВС США, который в интервью изданию Air Force Times заявил об «угрозе», якобы исходящей от РФ и Китая. Эту мнимую «опасность» Рей увязал с ведущейся обеими странами модернизацией ядерного арсенала.

В комментарии дипмиссии говорится, что генерал фактически поставил «на одну доску «угрозу» от России и Китая с вызовом, исходящим от терроризма».

При этом дипломаты отмечают, что «такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия».

«Предлагаем американским партнерам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого – сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», - говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в связи с тем, что Китай намерен «как минимум удвоить» свой ядерный потенциал.