«Жизнь на Венере?»: Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина

Глава NASA Джеймс Брайденстайн Фото: REUTERS

Обнаружение фосфина в атмосфере Венеры – это самое важное событие за всю историю поисков подтверждения гипотез о том, что Земля – не единственная обитаемая планета во Вселенной, считает директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«Жизнь на Венере? Открытие фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в поисках свидетельств существования жизни за пределами Земли», - написал глава NASA на своей странице в Twitter.

Брайденстайн добавил, что «пришло время поставить Венеру в приоритет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября ученые подтвердили слухи о сенсационном открытии: на второй по удалённости от Солнца планете Солнечной системы астрономы Университета Манчестера действительно обнаружили фосфин – бесцветный ядовитый газ, который может иметь биологическое происхождение. Скорее всего, бактерии, которым не нужен кислород для жизнедеятельности.