Помпео: США серьезно восприняли статью о подготовке Ираном убийства американского посла в ЮАР

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал статью газеты Politico о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность убийства американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс.

По словам главы госдепартамента, Соединенные Штаты восприняли изложенную в публикации информацию очень серьезно и намерены защитить своих граждан, которые по долгу службы находятся за границей.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить всех без исключения сотрудников госдепартамента, как и солдат, военных моряков, морских пехотинцев», - заявил Помпео в эфире телеканала Fox News.

При этом он отметил, что не может оглашать сведения американских спецслужб, на которые газета ссылалась в своей статье.

Кроме того, по словам Помпео, Вашингтон «ясно дал понять» Тегерану, что «любые нападения на американцев в любое время и в любом месте вне зависимости от того, идет ли речь об американском дипломате, после или военнослужащем» совершенно неприемлемы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по версии Politico, убийство посла США в ЮАР задумывалось как возмездие Ирана за гибель генерала Касема Сулеймани. Правда, непонятно, почему для этой цели была выбрана именно Лана Маркс.В Вашингтоне предполагают, что причиной стало ее более чем 20-летнее личное знакомство с президентом США Дональдом Трампом.