Трамп пообещал в ответ на любое нападение Ирана атаку "в тысячу раз сильнее"

Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп пригрозил на любое нападение со стороны Ирана дать в тысячу раз более масштабный ответ. Американский лидер заявил об этом в ответ на угрозы Ирана совершить месть за убийство генерала элитных частей ВС Ирана Касема Сулеймани.

- По сообщениям СМИ, Иран может планировать убийство или другое покушение на Соединённые Штаты в виде мести за убийство террористического лидера Сулеймани, - написал Трамп в своём Twitter.

Он также отметил, что убийство Сулеймани произошло "за его планирование будущего нападения, убийство войск США, смерть и страдания в течение многих лет".

- Любое нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз более масштабным! - добавил президент Трамп.