Учёные открыли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус

В США обнаружили молекулу, которая может полностью ликвидировать коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США учёные Питтсбургского университета обнаружили белок, способный даже при минимальной дозировке полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Белковое соединение обнаружили в ходе быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут контактировать с S-белком коронавируса.

Учёные также отмечают, что препарат уже оказался очень эффективным при экспериментах на мышах и хомяках. Кроме того, соединение способно проникать в ткани и принимать молекулы ткани в себя, что делает лечение более эффективным. Однако благодаря тому, что препарат не связывается с клетками человека, побочные эффекты от него будут минимальны.