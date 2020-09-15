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Коронавирус Covid-19

Учёные открыли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус

Молекулы белкового соединения, способного убить возбудитель COVID-19, не связываются с клетками человека - это сводит к минимуму побочные эффекты от лечения
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США обнаружили молекулу, которая может полностью ликвидировать коронавирус

В США обнаружили молекулу, которая может полностью ликвидировать коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США учёные Питтсбургского университета обнаружили белок, способный даже при минимальной дозировке полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Белковое соединение обнаружили в ходе быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут контактировать с S-белком коронавируса.

Учёные также отмечают, что препарат уже оказался очень эффективным при экспериментах на мышах и хомяках. Кроме того, соединение способно проникать в ткани и принимать молекулы ткани в себя, что делает лечение более эффективным. Однако благодаря тому, что препарат не связывается с клетками человека, побочные эффекты от него будут минимальны.