Военный эксперт: ПВО Грузии способны "пустить кровь" российским ВВС

Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузия начала сотрудничать с израильской военной компанией "Рафаэль" ради модернизации своих систем ПВО и переподготовки расчётов. По мнению военного эксперта Дэвида Экса, Тбилиси стремится восстановить свою систему обороны, сообщает Forbes.

ПВО Грузии состоит из систем, унаследованных от Советского Союза, отмечает автор статьи. Сейчас устаревшее вооружение сменяется современной израильской техникой.

При повторении конфликта Москвы и Тбилиси российские войска будут значительно лучше подготовлены к боям в условиях противодействия средств ПВО. Однако ПВО Грузии также смогут "пустить кровь" российской авиации, заявил военный эксперт.